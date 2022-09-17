Подготовка Киева к наступлению на Угледарском направлении может оказаться отвлекающим маневром, но отдельные удары ВСУ все же нанесут, уверен командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он пояснил, что ВСУ подтягивают технику и живую силу, причем стараются делать это максимально незаметно, маскируются и проводят перегруппировку. Все это увидеть сложно, так как «противник подтягивается и сразу же рассасывается и прячется настолько, насколько это возможно».

Ходаковский отметил, что его подразделение, которое как раз находится под Угледаром, отлично знает об усилении националистических формирований и готовится к отражению возможной атаки. Но действия ВСУ все равно вынуждают постоянно находиться в напряжении. Кроме того, боевики чрезмерно уверены в себе, демонстрируют наглое поведение и слишком высокую активность, что вполне может указывать на употребление наркотических препаратов.