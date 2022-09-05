Греческие ВВС предприняли попытку перехватить патрульный турецкий самолет, участвовавший в миссии Североатлантического альянса «Морской страж». Эта воздушная машина летела над Средиземным морем без оружия, что не помешало грекам устроить представление с перехватом и сопровождением, пишут издание Anadolu.

Авторы публикации, перевод которой представляет РИА Новости, рассказали, что это далеко не первый случай неадекватного поведения Греции. С 15 августа она осуществила 14 перехватов, причем постоянно устраивала охоту именно на безоружные патрульные самолеты.

Кроме того, Греция ведет себя все агрессивнее, ее самолеты с начала года нарушали границы воздушного пространства Турции 1616 раз.

Напомним, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о тяжелых последствиях, которые ожидают Афины за применение по истребителю F-16 зенитно-ракетных комплексов С-300.