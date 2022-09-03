В ходе фестиваля «Технофест» президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции «тяжелыми последствиями», если она продолжит действовать так же, как в ситуации с недавним применением зенитно-ракетных комплексов С-300, передает РИА Новости.

«Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир»,— заявил Эрдоган.

Напомним, что Турция и Греция по разному интерпретируют историю с комплексами С-300. Анкара заявляет, что по ее истребителям F-16 были выпущены ракеты, которые, впрочем, целей не достигли. Афины опровергают использование ЗРК и заявляют, что лишь активировали их из-за приближения турецких самолетов на опасное расстояние к своим границам.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара намерена обратиться в Североатлантический альянс из-за использования Афинами зенитно-ракетных комплексов.