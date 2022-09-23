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Китай совместно с Российской Федерацией хотят в тайне предпринять все меры по дефолту доллара. Об этом пишет издание Foreign Policy, перевод которого предоставил портал ПолитРоссия.

В ходе недавнего саммита стран Шанхайской  организации сотрудничества (ШОС), проходящем на территории Узбекистана, участниками было предоставлено соглашение карты с расширяющими торговлю путями. Это должно осуществляться в местной валюте, а следовательно возникнут и новые системы платежей.

По выражению Зои Лю, эта повестка продолжает политику России и Китая, которые давно хотят уйти от зависимости западной финансовой системы и втайне готовятся к тому, чтобы уничтожить доллар как мировую валюту. Правительство Соединенных Штатов не имеет права мешать членам Шанхайской организации воспользоваться возможностью ввести альтернативные способы оплаты и инвестирования внутри блока.

Общественная служба новостей американского издания The Wall Street Journal подтвердила, две крупных страны поддерживают Россию, несмотря на то, что Запад продолжает оказывать на нее свое давление.

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