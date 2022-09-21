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Локальные успехи в ходе наступления в Харьковской области вызвали на Украине некий моральный подъем, ради которого, собственно, операция и затевалась. Однако она стоила Киеву весьма крупных потерь, поэтому надеяться на повторение столь удачного исхода уже не стоит, заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Ныне представитель командования Североатлантического альянса, которого вынудили уйти с поста директора Центрального разведывательного управления походы «налево» от законной супруги, уверен, что Киев не сумеет добиться и более значимых целей – восстановления контроля над Донбассом и захвата Крыма.

По словам Петреуса, Россия контролирует ситуацию, имея огромное превосходство в артиллерии и авиации. Украинские же войска разбросаны по нескольким направлениям и испытывают проблемы с личным составом, так как «удачное контрнаступление» спровоцировало потери тысяч боевиков. Многие из них составляли основу элитных подразделений.

Подводя итог своему выступлению, Петреус призвал Запад увеличить военные поставки Киеву, так как именно от них зависит дальнейшая ситуация в конфликте.

Напомним, что ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что ВСУ не оставят попыток контратаковать на Херсонском, Запорожском и Харьковском направлениях.

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