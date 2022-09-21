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На Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях ВС Украины будут продолжать контрнаступление даже несмотря на крупные потери. Киевский режим уже не обращает внимания на неудачи и откровенные провалы, бросая в бой все новые силы, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что на Харьковском направлении Киев продолжает попытки наступления на Сватово и ведет бои на берегах Оскола, позиционные сражения идут в Купянске и в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от города.

Также ВСУ планируют контрудары в направлении Васильевки, Пологов и Токмака в Запорожской области. Под Херсоном, несмотря на вынужденную паузу, спровоцированную подъемом уровня воды в Ингульце, Киев пытается атаковать с Андреевского плацдарма и в районе Терновых Подов. Здесь буквально каждая такая попытка проваливается и влечет за собой потери.

Напомним, что на 23-27 сентября назначены референдумы о выходе из состава Украины и воссоединение с Россией Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

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