читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты и НАТО все наглее вмешиваются в спецоперацию ВС РФ на Украине, в то время как Россия продолжает поставлять энергию в ЕС, не считая его своим противником, заявил экономист пол Робертс. Он отметил, что президент США Байден отправляет Киеву все больше оружия, причем он далеко не исчерпал имеющиеся у Вашингтона возможности.

Россия объявила всего лишь ограниченную спецоперацию, которую Запад воспринял как полумеру. Изначально он старался не повышать активность, однако сейчас все больше втягивается в противостояние с РФ. Уже начались поставки оружия и боеприпасов, которые дают возможность ВСУ наносить разящие удары по Донбассу и Крымскому полуострову, а также по приграничным мирным городам России.

Кремль же только продолжает предупреждать о недопустимости вмешательства НАТО в конфликт и поставлять при этом газ в европейские страны – участницы Альянса, заявил эксперт.

Вам может понравиться

Откажется ли Киев от своих планов по захвату Херсона – “Взгляд”

Несмотря на крупные потери в живой силе и технике, ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении, перебрасывая туда новые силы. Президент Украины Зеленский пошел ва-банк и не собирается отказываться от планов

Украина получила 20 ударных натовских беспилотников Warmate

Киев закупил первые 40 беспилотников Warmate и 29 из них передал на фронт, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он сообщил, что приобретение БПЛА для «Армии дронов» стало возможным благодаря

В американском ISW спрогнозировали контрнаступление ВС Украины в Харьковской области

После откровенного провала в Херсонской области ВСУ попробуют повторить контрнаступление, но на этот раз уже под Харьковом. Об этом рассказал портал «Свободная пресса» со ссылкой на американский Институт изучения войны
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 20 °C | Королев: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |