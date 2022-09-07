Соединенные Штаты и НАТО все наглее вмешиваются в спецоперацию ВС РФ на Украине, в то время как Россия продолжает поставлять энергию в ЕС, не считая его своим противником, заявил экономист пол Робертс. Он отметил, что президент США Байден отправляет Киеву все больше оружия, причем он далеко не исчерпал имеющиеся у Вашингтона возможности.

Россия объявила всего лишь ограниченную спецоперацию, которую Запад воспринял как полумеру. Изначально он старался не повышать активность, однако сейчас все больше втягивается в противостояние с РФ. Уже начались поставки оружия и боеприпасов, которые дают возможность ВСУ наносить разящие удары по Донбассу и Крымскому полуострову, а также по приграничным мирным городам России.

Кремль же только продолжает предупреждать о недопустимости вмешательства НАТО в конфликт и поставлять при этом газ в европейские страны – участницы Альянса, заявил эксперт.