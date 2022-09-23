23 сентября воздушная тревога в Одессе сопровождалась мощными ударами по двум причалам, на которых находились военные катера. Сообщается, что нанесены они были иранскими беспилотными аппаратами Shahed-136, которые в российской классификации числятся как «Герань-2».

Жители Одессы опубликовали видео, на котором можно увидеть барражирующий боеприпас в небе. Он летит на небольшой высоте и издает сильное жужжание, однако после попадания по цели полностью ее уничтожает. Именно таким образом было ликвидировано два катера ВСУ. Третий дрон попал под удар украинской ПВО. Кроме того, боевики местной самообороны обстреляли иранский БПЛА из автомата, но сделать ему ничего не смогли.

Напомним, что ранее дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по буксиру в Очакове, а также по военным объектам ВСУ в Кривом Роге и Харьковской области. СМИ сообщают, что барражирующие боеприпасы устроили американской технике, поставляемой на Украину, настоящий ад.