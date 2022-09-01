читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Транспортным коллапсом встретил День знаний петербуржцев. Многие горожане не смогли довезти своих детей на линейки вовремя. Ситуацию усугубила и дождливая погода.

Несмотря на то, что повышенный спрос на транспорт в День знаний был ожидаемым, администрация Александра Беглова не смогла обеспечить горожанам необходимое количество средств передвижения. Многие решили воспользоваться автомобилями. В итоге город стал в семибальных пробках.

В социальных сетях горожане делятся впечатлениями. Петербуржцы отмечают, что опоздания на линейку были серьезными и в некоторых случаях достигали часа. Таким образом, праздник был испорчен.

«Везли сына на линейку. Сегодня он пошел в первый класс. Очень долго ждали автобус, в итоге не дождались и вызвали такси. По пути застряли в пробке, опоздали на 40 минут. Ребенок не услышал первого звонка. Вот такое 1 сентября!», – отметила горожанка.

В такой ситуации жители Северной столицы оказались из-за нехватки средств передвижения. В Смольном упразднили маршрутки, однако не дали достойной альтернативы. Именно поэтому со старта транспортной реформы горожане стали опаздывать на работу и тратить больше времени на дорогу.

Вам может понравиться

Обслуживавший школы Курортного района комбинат питания «Аванта» признан банкротом

Комбинат школьного питания «Аванта» теперь официально банкрот. В прошлом году предприятие стало участником крупного скандала. Буквально за пару дней до начала учебного года оно в одностороннем порядке прекратило выполнять свои

В Василеостровском районе власти не смогли найти нового поставщика продуктов в школы

Администрация Василеостровского района не смогла выбрать поставщиков питания в детские сады и школы на грядущий учебный год, хоть он и начинается уже завтра. Все тендеры приостановлены ФАС. Комбинат «ТД «Ленинградский»
  • redaktor2
  • 31.08.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 1 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 сентября – пасмурно, до 17 °C | Королев: погода, 1 сентября – переменная облачность, до 36 °C | Подольск: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Армавир: погода, 1 сентября – ясно, до 37 °C |