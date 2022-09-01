Транспортным коллапсом встретил День знаний петербуржцев. Многие горожане не смогли довезти своих детей на линейки вовремя. Ситуацию усугубила и дождливая погода.

Несмотря на то, что повышенный спрос на транспорт в День знаний был ожидаемым, администрация Александра Беглова не смогла обеспечить горожанам необходимое количество средств передвижения. Многие решили воспользоваться автомобилями. В итоге город стал в семибальных пробках.

В социальных сетях горожане делятся впечатлениями. Петербуржцы отмечают, что опоздания на линейку были серьезными и в некоторых случаях достигали часа. Таким образом, праздник был испорчен.

«Везли сына на линейку. Сегодня он пошел в первый класс. Очень долго ждали автобус, в итоге не дождались и вызвали такси. По пути застряли в пробке, опоздали на 40 минут. Ребенок не услышал первого звонка. Вот такое 1 сентября!», – отметила горожанка.

В такой ситуации жители Северной столицы оказались из-за нехватки средств передвижения. В Смольном упразднили маршрутки, однако не дали достойной альтернативы. Именно поэтому со старта транспортной реформы горожане стали опаздывать на работу и тратить больше времени на дорогу.