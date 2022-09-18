Украинский полковник Родион Кулагин в беседе с журналистами The Wall Street Journal заявил, что Россия создает новую серьезную угрозу для ВСУ. Речь идет об «иранских» беспилотниках Shahed-136, которые ВС РФ якобы «перекрасили» в свои цвета и «переименовали» в «Герань-2».

Офицер высказал надежду, что Соединенные Штаты придумают способ защитить украинскую армию от новой напасти. По его словам, Вашингтон мог бы поставить Киеву какое-то современное оборудование, способное справляться с дронами.

Американские журналисты отметили несколько необычную тактику использования беспилотников-камикадзе «Герань-2». Дроны летят на боевое задание парами, причем один из них сразу же нейтрализует радары противника, а второй бьет по артиллерийскому вооружению. Именно таким образом БПЛА удалось уничтожить легкую полевую гаубицу M777.