Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 23 по 27 сентября в неподконтрольных киевскому режиму регионах Украины пройдут референдумы по вопросу включения в состав РФ. Запад и украинские власти уже высказали свое недовольство по этому поводу, но оно особо никого не интересует.

Заявления Киева о продолжении боевых действий за «освобождение» ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей упираются в одну проблему – как только результаты референдумов будут закреплены на законодательном уровне, любые попытки обстреливать эти регионы РФ будет расценивать как агрессию. И предпринимать жесткие ответные меры, среди которых и частичная мобилизация, и даже тактический ядерный удар, пишет издание «Взгляд».

«Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты» – заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, спровоцировав на Западе бурное обсуждение возможного использования Москвой ядерного оружия.

ДНР и ЛНР уже признаны Россией как самостоятельные государства, поэтому для них на референдуме предусмотрен только один вопрос – вхождение в состав РФ. В Запорожской и Херсонской областях жителям потребуется проголосовать за выход из состава Украины и создание независимых республик с дальнейшим воссоединением с Россией.

«Мы с самого начала специальной военной операции, да в общем-то и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», – прокомментировал весть о референдумах глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вам может понравиться

Politico: Киев тайно договаривается с Вашингтоном о новых поставках вооружения

Украинские власти ведут переговоры с Соединёнными Штатами Америки о поставках дополнительного вооружения. Причём речь идёт не только о системах залпового огня HIMARS, но и об истребителях, беспилотниках и зенитно-ракетных комплексах

Военкор Коц: После захвата опорного пункта ВСУ наши бойцы оказали первую помощь раненым боевикам противника

Военнослужащие ВС РФ захватили опорный пункт боевиков ВСУ в лесном массиве и оказали медицинскую помощь раненым украинским солдатам. Соответствующее видео выложил в Сеть военный корреспондент Александр Коц. Он не сообщил,

В Донбассе столкнулись российские и иностранные наёмники

Бои за распределительную подстанцию недалеко от города Артёмовска ещё раз продемонстрировали, что на стороне ВСУ воюют не только украинцы, но и иностранные наёмники. С ними столкнулись бойцы российской частной военной