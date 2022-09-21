С 23 по 27 сентября в неподконтрольных киевскому режиму регионах Украины пройдут референдумы по вопросу включения в состав РФ. Запад и украинские власти уже высказали свое недовольство по этому поводу, но оно особо никого не интересует.
Заявления Киева о продолжении боевых действий за «освобождение» ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей упираются в одну проблему – как только результаты референдумов будут закреплены на законодательном уровне, любые попытки обстреливать эти регионы РФ будет расценивать как агрессию. И предпринимать жесткие ответные меры, среди которых и частичная мобилизация, и даже тактический ядерный удар, пишет издание «Взгляд».
«Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты» – заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, спровоцировав на Западе бурное обсуждение возможного использования Москвой ядерного оружия.
ДНР и ЛНР уже признаны Россией как самостоятельные государства, поэтому для них на референдуме предусмотрен только один вопрос – вхождение в состав РФ. В Запорожской и Херсонской областях жителям потребуется проголосовать за выход из состава Украины и создание независимых республик с дальнейшим воссоединением с Россией.
«Мы с самого начала специальной военной операции, да в общем-то и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», – прокомментировал весть о референдумах глава МИД РФ Сергей Лавров.