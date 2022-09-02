Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) стало знаменательным событием 2014 года для всего Донбасса. Участник операции поделился мнением об украинских военных, удерживавших объект. Его слова приводит Telegram-канал Reverse Side of the Medal.

По словам бойца, наступление было организовано малыми силами – 60 русских добровольцев, названных позже «ЧВК Вагнера», противостояли сотням украинским военным.

Ключом к успеху в противостоянии с превосходящими силами противника была внезапность. Командир грамотно спланировал наступление:

«Он подобрал очень удачное время для атаки – это после обеда. Не утро, не вечер, не ночь. В солдатской среде, среди военных обед считается как бы святым делом – война войной, а обед по расписанию. И все люди пообедав, не ожидая атаки в это время, расслабляются. Командир дал указание нашим группам наблюдателей, чтобы они засекли этот момент. Укропы пообедали, сходили в столовую, разошлись по своим бункерам, легли играть в телефоны. А мы вплотную, внаглую резко въехали практически на территорию аэропорта колонной резко и зашли».

Уцелевшие украинские военные укрылись в бункере, а по территории аэропорта начались мощные удары артиллерии ВСУ. Но уже тогда, считает русский доброволец, противник фактически принял неминуемость поражения.

«Когда немного подзачистили, сгруппировались в одном здании, и получили сообщение о том, что в этот момент укропы вызвали огонь полностью. Поняли, что бесполезно уже, скажем так, прятаться и так далее. То есть они уже поняли, что они проиграли», – поделился воспоминаниями воин.

В результате дерзкого наступления, уже 1 сентября Луганский аэропорт был освобожден, а столица республики избежала штурма, запланированного украинской армией.