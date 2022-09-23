Портал «Русская весна» рассказал, что российские военные вновь задействовали в ходе спецоперации на Украине беспилотные аппараты Shahed-136, которые и без того уже спровоцировали панику в командовании ВСУ. На этот раз дроны атаковали очередные военные объекты в Одессе и ударили по инфраструктуре ВСУ в Днепропетровске.

Практически перед самой атакой на Украине взвыла сирена воздушной тревоги. ПВО предпринимала попытку сбить беспилотники, но сделать это не так просто. Иранские дроны способны лететь на небольшой высоте, не привлекая к себе внимания радиолокационных станций.

Эту способность подтвердили прогремевшие в городах Украины взрывы, успешно уничтожившие намеченные цели.

Напомним, что ВС РФ используют барражирующие боеприпасы «Герань-2», являющиеся клонами иранских Shahed-136. Эти БПЛА способны пролететь до цели 2,5 тысячи километров.