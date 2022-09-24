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Производство Весты NG перенесли в Тольятти, для дальнейшего производства модели сохранят большую часть имеющихся опций, оставят также АБС и систему подушек безопасности.

Минпромторг заявил, что в скором времени начнется выпуск новой модели, базовой основой которой послужит платформа Лады Веста и отдельные представители сегмента В на мировой платформе.

Президент АО М. Соколов поделился – данная модель немного приподнята и крупнее, составит достойную конкуренцию Hyundai Creta. Кроссовер планируется запустить в производство в 2025 г.

В связи с началом спецоперации на Украине компания Renault заявила об остановке работы на своем заводе, имеющемся в Москве, и прекращения вложений средств в АвтоВАЗ.

По данным статистики, модель автомобиля «Vesta» оказалась часто покупаемой машиной в России. В 2020 году Лада Веста стала второй в списке самых приобретаемых автомобилей с показателем 107000 машин.

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