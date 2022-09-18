Установление контроля над поселком Майорск, что на северной окраине Горловки, помогло союзным силам создать противнику серьезные проблемы, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Алексей Анпилогов.

Глава фонда «Основание» пояснил, что в результате взятия населенного пункта ВС РФ сумели сковать действия противника. Майорск долгое время оставался его опорным пунктом и применялся в качестве КПП между подконтрольными Киеву районами Донецкой области и ДНР.

Кроме того, установление контроля над Майорском позволило взять под контроль трассу Дзержинск-Артемовск. Благодаря этому подразделения ВСУ в Бахмуте оказались без снабжения и поддержки.

Напомним, ранее эксперт сообщил, что ВСУ выдохлись по всем направлениям и не в силах продолжать активное контрнаступление.