«Контрнаступление» ВСУ постепенно захлебывается по всем направлениям. Киев бросил все имеющиеся у него в распоряжении силы на эту «разведку боем», понес огромные потери и совсем скоро будет вынужден открывать длительную оперативную паузу, рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов сайту “Украина.ру”.

Аналитик напомнил, что хотя Киев и достиг некоторых успехов в Харьковской области, он не сумел ни уничтожить, ни взять в окружение российские подразделения. ВС РФ просто организованно вышли из нескольких населенных пунктов, сохранив силы и ресурсы для продолжения боевых действий.

ВСУ же сейчас придется проводить комплекс мероприятий, направленных на восполнение колоссальных потерь, которыми пришлось заплатить за видимость успеха. Противник будет вынужден проводить перегруппировку и восстанавливать растраченный всего за несколько дней оперативный резерв, накопление которого заняло несколько месяцев.