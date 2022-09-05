Вашингтон пытается срочно придумать план «Б» после того, как вся его операция с захватом ВСУ Запорожской атомной электростанции с треском провалилась. Единственное, чего удалось добиться украинской армии и ее западным куратором в этой операции – это потерять десант, составленный из элитных спецназовцев, обученных в Великобритании.

Теперь Вашингтон подумывает об открытии второго фронта, сосредоточив все свое внимание на Курильских островах, передает РИА Новости.

Журналисты приводят заявление американского военного эксперта Сета Кропси, ранее занимавшего пост замминистра ВМС США, о необходимости бросить вызов России в Тихом океане. Аналитик считает, что это отвлечет крупные силы ВС РФ и позволит создать им дополнительные сложности на Украине.

Авторы публикации отмечают, что провокации США у Курильских островов вполне возможны, так как Россия сильно насолила Вашингтону, не захотев проигрывать Украине даже с учетом наличия у той западных вооружений.

План США был предельно прост. Сперва украинские прокси провоцируют РФ на проведение военной операции, затем Киев накачивается оружием и с триумфом громит недоумевающие российские войска. На следующем этапе повторяется то же самое, но роль Украины и РФ исполняют Тайвань и Китай.

Сейчас этот план провалился, так как Россия не просто не проиграла, она продолжает уверенно удерживать свои позиции. Поэтому Вашингтон будет и дальше пытаться создавать условия для ухудшения ее положения на Украине, к чему Москва должна быть готова.