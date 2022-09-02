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В контрнаступлении на Херсон и в попытке захватить Запорожскую АЭС Киев попытался применить «тактику тысячи порезов», заявил советник офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк. О том, что эта тактика в исполнении ВСУ оказалась более, чем провальной, рупор украинской пропаганды предпочел умолчать, пишет портал «Свободная пресса».

Эксперты отмечают, что диверсию на ЗАЭС Киев подготовил довольно грамотно и подгадал прямо к приезду инспекторов МАГАТЭ. «Стратеги» понимали, что даже если на станции есть крупные силы и техника, то ВС РФ ее выведут, чтобы не возбуждать повышенное внимание высоких гостей. Однако провести операцию на хорошем профессиональном уровне ВСУ не удалось.

В ходе высадки десанта Киев потерял 300 хорошо обученных в Великобритании боевиков и прекратил дальнейшие попытки. Однако можно предположить, что процесс уже запущен и ради привлечения Запада командование украинской армии и лично президент Зеленский продолжат отправлять подразделения ВСУ на бойню. «Тактика тысячи порезов» все еще действует, вот только от нее Украина все больше теряет и проигрывает.

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