Японские ветеринары из Университета Азабу в Японии смогли обнаружить, что у собак вырабатываются слезы, когда они испытывают положительные эмоции при встрече с хозяином после разлуки.

Впервые ученые обнаружили слезы у собаки, которая кормила щенков. Они связали этот процесс с выработкой гормона окситоцина и с проявлением положительных эмоций.

Исследования показали, что окситоцин выделяется и у собак, и у людей при общении. В ходе эксперимента ученые наблюдали за животным и хозяином, измеряли объем слезной жидкости до и после встречи с хозяином собаки.

Оказалось, что объем слез у животного увеличивается, как только собака встречает знакомого человека. Также ученые провели эксперимент с использованием фотографий, на которых собаки запечатлены со слезами на глазах. Такие снимки вызывали умиление и большой отклик у людей, что свидетельствует об установлении прочной связи между собакой и человеком.