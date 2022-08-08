В желании привлечь как можно больше подписчиков и поклонников, многие блогеры публикуют мифическую информацию о спецоперации ВС РФ на Украине. Разобраться, какие мифы встречаются наиболее часто, взялись эксперты издания «Взгляд».

Выяснилось, что хотя блогеры внимательно наблюдают за событиями на Украине, они плохо понимают, что там происходит на самом деле. Так, весьма распространенными являются заявления, что ВС РФ не хотят либо не могут прекратить обстрелы на Донбассе простым подавлением украинской артиллерии. Проблема в том, что такой подход предполагает удары по ВСУ, чьи подразделения прячутся за спинами мирных граждан. Поэтому жертв в этом случае будет гораздо больше.

Также блогеры считают, что при сравнительно небольшом количестве орудий и РСЗО украинская артиллерия действует эффективнее, чем российская. Это тоже миф, так как ВС РФ выпускают по противнику гораздо больше снарядов, уничтожающих мощные фортификационные сооружения. Киев же бьет в основном по мирным жителям, что никакой боевой эффективности не обеспечивает.

Другие мифы не менее абсурдны. Некоторые блогеры пишут, что СВО ведется по стандартам Первой мировой из-за интенсивного применения артиллерии, что Россия не применяет истребители, так как боится ПЗРК украинских националистов и совсем не использует бомбардировщики.