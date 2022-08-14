Украинские боевики превратили тягач МТ-ЛБ в самоходную артиллерийскую установку, для чего на нем была смонтирована противотанковая пушка.

Модернизация МТ-ЛБ заняла у четверых военнослужащих всего месяц. Конструкция, состоящая из двух станин «для максимальной устойчивости», получилась весьма примитивной. Однако украинское командование отмечает, что она позволит «ускорить развертывание» артиллерийских подразделений.

Подобные «изобретения» просто необходимы Киеву, который испытывает дефицит тяжелого вооружения. Запад продолжает поставки оружия на Украину, но отправляет такие мизерные его объемы, что на ход спецоперации ВС РФ оно никак не влияет.

Напомним, что США заявили о прекращении поставок на Украину РСЗО HIMARS. Эксперт Михаил Ходаренок объяснил, что причиной этому являются удары ВС РФ по Запорожской АЭС.