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Чиновники Пентагона заявили, что США больше не станут отправлять Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS. Все, на что он может рассчитывать – это на боеприпасы к этим комплексам. Военный эксперт Михаил Ходаренок пояснил, что Украина подставляет Соединенные Штаты, поэтому современного оружия ей больше не видать.

Киев сперва атаковал СИЗО в Еленовке и ликвидировал военнопленных, которые слишком много знали о темных делишках президента Зеленского и командовании ВСУ. Кроме того, он начал обстреливать Запорожскую АЭС, провоцируя техногенную катастрофу, да еще и обвиняя в этом Россию.

Ходаренок объяснил – до США дошло, что они имеют дело с полунацистским режимом. Они видели в Украине партнера НАТО, но жестоко просчитались. И теперь приготовленные для нее РСЗО останутся на американских складах.

Несмотря на такую позицию США, опасность для ЗАЭС остается актуальной. Ведь РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS имеются не только у Соединенных Штатов, но и у Великобритании и ряда других стран Альянса.

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