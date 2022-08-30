читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС РФ внимательно наблюдали за подготовкой Киева к контрнаступлению на Николаево-Криворожском направлении и получили много полезной информации. Так, они выяснили местоположение оружейных арсеналов в Николаеве и сразу после провала украинской контратаки нанесли по ним сокрушительный удар.

Кроме того, поступила предварительная информация об уничтожении базы хранения бронетехники, которую ВСУ скапливали в Николаеве специально для анонсированного «контрнаступа». Имеются данные о том, что там находились и западные боевые машины.

Напомним, что Киев объявил контрнаступление на Херсон сразу с трех направлений, однако все его действия давно находились на контроле у российских ВС. Поэтому пресечь попытку контратаки не составило особого труда. ВСУ только по предварительным данным потеряли не мнее 1200 человек личного состава и около 60 единиц техники.

Вам может понравиться

ВВС и ПВО США расписались в неспособности противостоять российским бомбардировщикам Ту-22М3

Сообщество американских военных экспертов гудит как растревоженный улей после боевого применения ВКС РФ на Украине дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Эти самолеты пугают США, так как превосходят все их аналоги по большинству

В результате провала контрнаступления ВСУ всего за день потеряли 26 танков и 23 БМП

Неудачная попытка контратаковать на Херсонском направлении лишила ВС Украины 49 единиц боевой техники, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты уточнили, что речь идет о 26 танках и 23 боевых машин пехоты. Кроме

Опубликовано видео поврежденной ударом ВС РФ РСЗО M142 HIMARS на Украине

В Сети появилась первая видеозапись поражения американской РСЗО HIMARS на Украине, к которой не может возникнуть абсолютно никаких вопросов по достоверности. Ее опубликовали боевики ВСУ, рассказавшие, что основной удар пришелся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 30 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 30 августа – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 30 августа – переменная облачность, до 27 °C | Армавир: погода, 30 августа – ясно, до 33 °C |