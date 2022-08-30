ВС РФ внимательно наблюдали за подготовкой Киева к контрнаступлению на Николаево-Криворожском направлении и получили много полезной информации. Так, они выяснили местоположение оружейных арсеналов в Николаеве и сразу после провала украинской контратаки нанесли по ним сокрушительный удар.

Кроме того, поступила предварительная информация об уничтожении базы хранения бронетехники, которую ВСУ скапливали в Николаеве специально для анонсированного «контрнаступа». Имеются данные о том, что там находились и западные боевые машины.

Напомним, что Киев объявил контрнаступление на Херсон сразу с трех направлений, однако все его действия давно находились на контроле у российских ВС. Поэтому пресечь попытку контратаки не составило особого труда. ВСУ только по предварительным данным потеряли не мнее 1200 человек личного состава и около 60 единиц техники.