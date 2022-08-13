читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чтобы ответить на любую попытку блокировки Финского залива для российских кораблей, ВС РФ потребуется всего несколько месяцев, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что согласно терминологии НАТО такой ответ называется «Зона запрета доступа».

Российским ВС достаточно разместить на побережье залива береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитно-ракетные С-400 «Триумф», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер». Кроме того, на кораблях Балтийского флота также имеются ракеты. Все это позволит и обеспечить защиту для ВМФ РФ от провокаций или агрессии со стороны НАТО, и в случае необходимости нанести ответный удар, мало от которого не покажется никому.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что у России имеются ракеты «Калибр» и «Циркон», поэтому заблокировать Финский залив Эстония и Финляндия не сумеют.

Вам может понравиться

ИноСМИ: Планы Путина сбываются, ВСУ исчерпали военный бюджет и страдают от нехватки живой силы

Украинская армия окончательно загнана в тупик. Она пытается оказывать сопротивление, однако ВС РФ имеют серьезное превосходство в современных видах вооружений и боевой подготовке военнослужащих, пишет японское издание Shukan Gendai. Авторы

“РВ” показала на видео мощный ракетный удар ВС РФ по Николаевской области

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись мощного удара ВС РФ по объекту военной инфраструктуре в населенном пункте Доманевка, что всего в 100 километрах от Николаева. Отмечается, что взрыв ракет сопровождался сильным

Зеленский на экстренном совещании приказал главкому ВСУ Залужному уводить с Донбасса кадровых военных

Киев намеревается заменить всех профессиональных военных на Донбассе мобилизованными резервистами. Военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что такое распоряжение главкому ВСУ Валерию Залужному дал президент Украины Зеленский. Военкор опубликовал видеозапись сдачи
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |