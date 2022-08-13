Чтобы ответить на любую попытку блокировки Финского залива для российских кораблей, ВС РФ потребуется всего несколько месяцев, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что согласно терминологии НАТО такой ответ называется «Зона запрета доступа».

Российским ВС достаточно разместить на побережье залива береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитно-ракетные С-400 «Триумф», а также оперативно-тактические комплексы «Искандер». Кроме того, на кораблях Балтийского флота также имеются ракеты. Все это позволит и обеспечить защиту для ВМФ РФ от провокаций или агрессии со стороны НАТО, и в случае необходимости нанести ответный удар, мало от которого не покажется никому.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что у России имеются ракеты «Калибр» и «Циркон», поэтому заблокировать Финский залив Эстония и Финляндия не сумеют.