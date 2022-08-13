Эстония может сколько угодно грозить закрыть Балтийское море для российских кораблей, но на деле реализовать это невозможно. Таллину следовало быть задуматься о решении внутренних проблем, а не придумывать «внешнюю агрессию», от которой страна якобы намерена защищаться, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Так он прокомментировал призыв министра обороны Эстонии превратить Балтику во «внутренний бассейн НАТО» и закрыть ее для ВМФ РФ.

«Мы не стремимся к эскалации напряженности. Однако такие провокационные заявления требуют не только осуждения, но и ответных действий с нашей стороны», – заявил Швыткин.

Также он напомнил о наличии в распоряжении российского флота гиперзвуковых «Цирконов» и крылатых «Калибров», способных пробить путь кораблям в условиях любой блокады.