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Украина начала войну с Россией задолго до начала спецоперации ВС РФ, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Валентин Трушнин. Он продемонстрировал методичку, названную авторами «Памяткой участникам российско-украинской войны», которую обнаружил в одном из опорных пунктов в населенном пункте «Пески», освобожденном союзными силами.

В «документе» обнаруживается масса полезной информации, среди которой имеются даже советы по выбору одежды для ведения боевых действий. Кроме того, в нем представлены тактические схемы, наиболее распространенные приемы, которые применяются в обороне или при атакующих действиях.

Трушнин отметил, что подобные «памятки» Киев печатал еще с 2014 года. Поддержку издательствам, выпускающим такую «литературу», оказывали Минобороны Украины, а также министерства по делам ветеранов и социальной политики.

Напомним, что ранее военкор также показал на видео самый крупный опорный пункт ВСУ под названием “Рейхстаг”.

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