Военный корреспондент издания «Известия» Валентин Трушнин побывал в освобожденных союзными силами Песках и показал на видео «Рейхстаг» украинских националистов.
Трушнин пояснил, что «Рейхстаг» — это вполне официальное название опорного пункта ВСУ, которое упоминается во всей военной документацией. Сейчас над ним развевается Красное знамя Победы, чтобы националисты могли оценить всю иронию сложившейся ситуации.
Также корреспондент показал целую сеть окопов, соединяющих между собой жилые дома. Они позволяют перемещаться между подвалами, причем последние хорошо укрепление, что не дает возможности быстро уничтожить противника или выковырять его с позиций.
«На примере этого подвала становится ясно, почему так тяжело выбивать противника из таких укрытий. Дома над нами вообще нет, там груда кирпичей, а подвал цел. То, что здесь все сгорело, – это сами ВСУшники сжигали, чтобы нашим бойцам трофеи не достались, есть у них такая традиция, но перекрытия целы», – рассказал Трушнин, демонстрируя одно из таких укрытий.