Военный корреспондент издания «Известия» Валентин Трушнин побывал в освобожденных союзными силами Песках и показал на видео «Рейхстаг» украинских националистов.

Трушнин пояснил, что «Рейхстаг» — это вполне официальное название опорного пункта ВСУ, которое упоминается во всей военной документацией. Сейчас над ним развевается Красное знамя Победы, чтобы националисты могли оценить всю иронию сложившейся ситуации.

Также корреспондент показал целую сеть окопов, соединяющих между собой жилые дома. Они позволяют перемещаться между подвалами, причем последние хорошо укрепление, что не дает возможности быстро уничтожить противника или выковырять его с позиций.