Уже в ближайшее время Польша может столкнуться с серьезным дефицитом электроэнергии. Страна приближается к энергетическому кризису. Об этом сообщают эксперты издания «Взгляд.ru».

С каждым днем в стране усиливаются проблемы с поставками газа и угля. И в первую очередь от это страдают сами граждане страны. Мэр польской Познани Яськовяк уже предупредил: «У нас впереди худшие времена, и мы должны пройти через них».

Ситуация дошла до того, в Польше самым востребованным товаром стали дрова. В средствах массовой информации регулярно появляются скандальные новости о том, что бизнесмены из Германии активно скупают в Польше древесину. Из-за этого в Польше может начаться нехватка даже дров. Кроме того, цена на них становится слишком высокой.

Директор Польской торговой палаты деревообрабатывающей промышленности Рафал Шефлер предупреждает о том, что властям нужно запретить экспорт древесины. Немецкие потребители уже нашли альтернативу российскому газу. Ею стала польская древесина.