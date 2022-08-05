Компания «Яндекс» запустила в работу новую технологию. Речь идет о синхронном переводе прямых трансляций. С сегодняшнего дня на YouTube доступна функция закадрового перевода.

Благодаря такой технологии россияне смогут смотреть зарубежные презентации сразу в прямом эфире. Больше не нужно будет ждать, когда в сеть выложат записи с переводом.

Технология синхронного перевода на браузере построена на четырех нейросетях. Одна из них распознает аудио и переводит его в текст, а вторая определяет пол по биометрии.

За расстановку знаков препинания, интонацию, выделение определенных частей текста несет ответственность третья нейросеть. А четвертая должна перевести текст на русский язык.

Разработчики говорят о том, что такая же функция скоро может появиться на стриминговых сервисах. Также планируется расширить количество языков для перевода.