Специалисты из Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне (США) обнаружили в составе пигментов для татуировок частицы, которые потенциально канцерогенны либо могут нанести иной вред клеткам. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На протяжении тысячелетий люди украшали свои тела татуировками по церемониальным и религиозным причинам, и сегодня многие люди делают это в качестве распространенной формы самовыражения. Однако чернила, используемые для татуировок, обычно не относятся к сфере внимания надзорных служб, связанных с охраной здоровья, в том числе в Соединенных Штатах.

Теперь ученые проанализировали почти 100 доступных брендов чернил и выяснили, что даже когда эти продукты имеют перечень ингредиентов на своих этикетках, эти данные часто неточны. Кроме того, ряд компонентов чернил для татуировок оказались потенциально вредоносными.

«Первоначальная идея этого исследования возникла из стремления изучить, что происходит, когда для удаления татуировок используется лазер. Но быстро выяснилось, что на самом деле очень мало известно о составе татуировочных красок, поэтому мы начали анализировать популярные бренды», – отметил Джон Свирк, руководитель исследовательского проекта Бингемтонского университета.

Свирк и студенты в его лаборатории собрали у художников-татуировщиков данные о красках, которые те используют для своих клиентов. При этом обнаружилось, что мастера тату могли быстро и успешно определить бренд, который они предпочитали, но мало что знали о его содержании. «Крупные компании производят пигменты «для всего», например, для красок и текстиля. Эти же пигменты используются и в красках для татуировок», – пояснил Свирк.

Он также отметил, что тату-мастера должны иметь лицензию в тех местах, где они работают, из соображений безопасности, однако ни федеральные, ни местные службы в США никак не регулируют состав самих чернил.

Краски для татуировок состоят из двух частей: пигмента и раствора-носителя. Раствор также иногда включает противовоспалительный ингредиент, но его основное назначение – контролировать вязкость чернил (помогая сделать пигмент, основанный на твердых частицах, более растворимым) и переносить пигмент в средний слой кожи.

Далее исследовательская группа Свирка изучила размер частиц и молекулярный состав пигментов для татуировок с использованием различных методов. В их числе – рамановская спектроскопия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса, микроволновое кислотное расщепление и электронная микроскопия.

Итоги таких анализов подтвердили наличие ингредиентов, которые не были указаны на некоторых этикетках. Например, в одном случае не был указан этанол, но химический анализ показал, что он присутствует в чернилах. Исследовательская группа также смогла определить, какие конкретные пигменты присутствуют в некоторых чернилах.

«Каждый раз, когда мы смотрели на одну из красок, мы находили что-то, что заставляло меня задуматься. Например, 23 из 56 различных чернил, проанализированных на сегодняшний день, предполагают наличие азосодержащего красителя», – уточнил Свирк. Хотя такие пигменты не вызывают проблем со здоровьем, когда они химически неповреждены, но бактерии или ультрафиолетовый свет способны разлагать их до другого соединения, которое является потенциальным канцерогеном.

Кроме того, исследователи проанализировали 16 видов чернил с помощью электронной микроскопии, и выявилось, что примерно половина из них содержала частицы размером менее 100 нм. Такие микрочастицы могут проникать через клеточную мембрану и потенциально причинять вред.

Удаление татуировок, по мнению исследователей, также является поводом для беспокойства, поскольку до сих пор точно не известно, как чернила разрушаются и какие продукты при этом процессе образуются. Подобные аналитические методы могут быть использованы для анализа этих фотопродуктов после лазерного фотолиза с упором на продукты, потенциально опасные для здоровья человека.

Ученые из Бингемтона представили свое сообщение на проходящем форуме Американского химического общества (ACS). Для окончательного завершения своего исследования они намерены провести еще несколько тестов, обработать данные и опубликовать эту информацию на своем веб-сайте. «Мы хотим, чтобы потребители и тату-мастера принимали обоснованные решения и понимали, насколько точна предоставленная информация», – отметил Сверк.