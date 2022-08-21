Ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU Singapore) изобрели невидимое покрытие, способное эффективно защищать древесные конструкции от пожара. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

За последнее десятилетие массивная инженерная древесина набирает популярность в строительной отрасли благодаря более низким затратам и большей простоте монтажа, что обеспечивает повышение производительности работ до 35 процентов. Если древесина заготавливается в устойчиво возобновляемых лесах, это также имеет меньший углеродный след по сравнению со стальными или бетонными зданиями.

Но одной из самых больших проблем применения древесины является воспламеняемость подобных конструкций, которые без надлежащей обработки могут легко гореть и разрушаться. Существующие методы защиты внутренних помещений деревянных зданий от пожаров требуют использования огнезащитных панелей (как правило, гипсокартонных и магнезиальных плит) или покрытия древесины краскоподобными огнезащитными покрытиями, которые скрывают натуральную текстуру.

Новое покрытие, разработанное научными специалистами NTU Singapore, прозрачно – и потому позволяет сохранить внешнюю естественность древесины, и в то же время оно способно обеспечивать защитный барьер от прямого воздействия огня. Это огнезащитное покрытие изобретено группой под руководством доцента Аравинда Дасари из Школы материаловедения и инженерии NTU, оно имеет толщину всего 0,075 миллиметра.

«Сейчас большинство деревянных панелей имеют, как правило, лишь покрытие, которое может защищать их от влаги, атмосферной коррозии, термитов или вредителей, и не рассчитано на высокую температуру. Таким образом, эта древесина может очень быстро сгореть. В нашем покрытии мы использовали технологию для блокировки определенных соединений и взаимодействия со смолой, что дало чрезвычайно высокую и долговременную термостойкость, изолируя древесину от воздействия огня и высокой температуры», – пояснил Дасари, эксперт в области огнезащитных материалов.

Ожидается, что это новое покрытие будет пользоваться большим спросом в строительной отрасли, поскольку деревянные здания и конструкции должны соответствовать специальным нормам пожарной безопасности, установленным регулирующими органами.

На сегодня коммерчески доступно лишь несколько вариантов покрытий для древесины, которые могут обеспечить как прозрачность, так и огнестойкость. Притом представленные на рынке продукты, которые, согласно утверждениям их производителей, обладают обоими свойствами, в настоящее время либо чрезвычайно дороги, либо не соответствуют международным стандартам, требуемым для промышленного использования.

Следует отметить, что в стандартных отраслевых тестах, таких как тесты Single Burning Item, проведенные в сторонней аккредитационной лаборатории, покрытие, изготовленное в NTU Singapore, достигло наивысшего возможного класса огнестойкости.

Как показали испытания, при воздействии высокотемпературного пламени покрытие выделяет очень мало дыма и способно предотвратить дальнейшее распространение пламени. Все это особенно важно, так как строительные материалы должны быть в случае пожара огнестойкими и относительно бездымными, чтобы обеспечить безопасность и возможность эвакуации людей, находящихся в здании.