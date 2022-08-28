Поиск и уничтожение целей, которые летят на сверхзвуковых скоростях, начали отрабатывать пилоты российских истребителей МиГ-31БМ. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на источники в Минобороны.

При этом учения проводятся на высоте более 10 километров. В частности, в ходе манёвров пилоты уже успешно обнаружили учебную цель на высоте 16 километров. Издание добавляет, что МиГ-31БМ оснащают ракетами Р-74М, которые позволяют ликвидировать различные цели: от беспилотников до крылатых ракет на расстоянии до 40 километров.

По словам специалистов, навык уничтожения гиперзвуковых ракет, как никогда актуален. Сейчас во многих странах идёт разработка такого рода вооружений. В настоящее время ракетами, которые могут двигаться со скоростью, опережающей скорость звука, обладают Россия, США, а также Китай.

Эксперты заявляют, что МиГ-31БМ как нельзя лучше подходит для выполнения таких задач. Это один из самых скоростных истребителей: может развивать скорость до 3 тысяч километров в час, а также летать на высоте до 20 километров.