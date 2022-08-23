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Министерство бороны России заявило о новых попытках ВСУ использовать мирных жителей в качестве живого щита, а объекты социальной инфраструктуры для провокаций российских обстрелов. Соответствующую информацию представил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, генерал-полковник Михаил Мизинцев – сообщают “Известия”.

Он уточнил, что на проспекте Победы в Харькове в подвале одного из многоэтажных жилых домов украинские националисты оборудовали склад вооружения и боеприпасов. Однако местным жителям – отметил Мизинцев – дома покидать запрещено.

Помимо этого, в населённом пункте Берестовеньки, который находится Харьковской области, ВСУ устроили базу для личного состава в здании одной из школ. По периметру разместили артиллерийские установки и системы залпового огня. Мизинцев отметил, что таким образом ВСУ провоцируют союзные силы вести ответный огонь, чтобы затем обвинить Россию в избирательном уничтожении её армией социальных объектов.

Прикрываться мирными жителями и объектами соцкультбыта – излюбленная тактика украинских военных. На это ранее обращали внимание и иностранные наблюдатели. Так, в докладе правозащитной организации Amnesty International указывалось, что эксперты организации насчитали немало случаев, когда военную технику и личный состав ВСУ размещали рядом с жилыми комплексами, но при этом не велось никаких действий по эвакуации гражданского населения.

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