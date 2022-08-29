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Vigilant Knife – так называются военные учения, которые совместно проведут Финляндия, Швеция и Великобритания. Манёвры начнутся 29 августа. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Уточняется, что основная цель учений – повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также отработка взаимодействия Финляндии с союзными войсками. Учения будут проводиться на финской территории в районе Рованиеми. Мероприятие является частью тренировок сухопутных войск, которые были утверждены на лето текущего года.

Самым большим по численности станет контингент принимающей стороны. От Финляндии в учениях примут участие боле тысячи резервистов и призывников Сил обороны, а также две сотни военнослужащих. От Швеции в манёврах поучаствуют около 900 военных. Великобритания направили на учения почти сто своих специалистов.

Совместные военные учения трёх стран продляться несколько дней и завершаться 2 сентября.

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