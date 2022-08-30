Москва в очередной раз бросила вызов коллективному Западу. На этот раз речь идет об успешном наращивании военного сотрудничества России с Китаем. А этот факт очень беспокоит США и страны Европы. Об этом сообщают эксперты немецкой газеты Der Tagesspiegel. Подробности передает РИА “Новости”.

Опасения от союза двух держав уже высказал эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке. Он отметил: «Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом».

Поддержала его опасения политолог Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. Она заявила, что созданием такого союза Россия объявила вызов Западу. Пекин и Москва планируют свергнуть миропорядок, во главе которого находится Америка.