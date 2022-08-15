Губернатор Александр Беглов пообещал городу 89 станций метро до 2050 года. Однако до сих пор нет более четких планов на реализацию проекта. Это может указывать на то, что Смольный не воплотит задуманное в жизнь.

Журналисты направили запрос в КРТИ, чтобы узнать о перспективах развития метрополитена в Петербурге. Выяснилось, что на данный момент строят только три станции. Еще по 18 проводятся проектно-изыскательные работы. Ранее СМИ уже сообщали о том, что на строительство этих объектов отведено восемь лет. После запроса оценку стоимости планов журналистам не предоставили. Чиновники сослались на ежегодные «изменения условий строительства». Точные данные есть только на ближайшие три года. Тем временем 89 станций планируют возвести к 2050 году.

Примечательно, что эксперты считают такие планы нереалистичными. Некоторые специалисты отмечают в целом низкие темпы строительства метро. Если власти пересмотрят свой подход к развитию подземки, можно будет открывать по пять станций в год. На данный момент в среднем это одна за такой срок. Нежелание Смольного раскрывать конкретные планы может указывать на то, что чиновники могут не построить обещанное за обозначенное время.