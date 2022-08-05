Дайверу у берегов новогвинейского острова Новая Ирландия удалось сделать уникальное фото. На снимок попала необычная медуза. Ее особенность заключается в том, что на теле медузы есть рисунки.

Эксперты издания The Guardian рассказали подробности о загадочном морском обитателе. Эти медузы достигают размеров футбольного мяча. На их теле обнаружен рисунок. Это черные кольца, пятна и разнообразные линии.

Зоологи считают, что загадочные медузы относятся к виду Chirodectes maculatus. Их удавалось встретить в природе всего один раз. Первое обнаружение уникального морского обитателя состоялось на Большом Барьерном рифе.

Но мнения в научной среде разошлись. Некоторые ученые уверены, что медузы, которых смог сфотографировать дайвер, относятся к ранее неизвестному виду.