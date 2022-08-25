Представители Anex Tour составили рейтинг направлений, куда этой осенью могут отправиться российские туристы, при этом не опустошив полностью семейный бюджет.

Список стран возглавила Абхазия. Путевка на семь дней на двоих обойдется в 26 000 рублей. На второе место туроператоры поставили Турцию. Стоимость тура в бархатный сезон начинается от 64 000 рублей. А за поездку в Египет, который оказался на третьем месте рейтинга, нужно будет заплатить 80 000 рублей за двоих.

В рейтинг лучших направлений также попали ОАЭ. Путевка на семь дней обойдется в 100 000 рублей. Пятое место туроператоры отдали Мальдивам. Приобрести тур на двоих на неделю туда можно будет за 152 000 рублей.

Туроператоры отмечают, что высокий сезон подходит к концу, поэтому стоимость путевок начинает снижаться. Растет только стоимость путевок в Арабские Эмираты, так как там наступают благоприятные погодные условия.