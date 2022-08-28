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Журналист британского издания The Telegraph Ричард Кемп напомнил высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что единство Европы – это борьба. Которая будет становиться все более непримиримой.

Кемп заметил, что именно на это и было расчет российского президента Владимир Путина. Его желание одержать победу гораздо сильнее показного единства ЕС, поэтому он выиграет пари с Западом.

По мнению аналитика, Россия совсем близка к тому, чтобы поглотить Украину. И НАТО Киеву ничем не поможет. Так как многие государства Альянса начинают отказываться от помощи Украине и даже от мыслей о ней. Так, за последние пару месяцев средства на поддержку Киева выделили разве что Великобритания и Соединенные Штаты.

Санкции, которые Запад продолжает вводить с завидной регулярностью, наносят России ущерб. Но совсем не такой большой, как хотелось бы коллективному, но разобщенному Западу. По сути, рестрикции своей цели не достигли.

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