Журналист британского издания The Telegraph Ричард Кемп напомнил высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что единство Европы – это борьба. Которая будет становиться все более непримиримой.

Кемп заметил, что именно на это и было расчет российского президента Владимир Путина. Его желание одержать победу гораздо сильнее показного единства ЕС, поэтому он выиграет пари с Западом.

По мнению аналитика, Россия совсем близка к тому, чтобы поглотить Украину. И НАТО Киеву ничем не поможет. Так как многие государства Альянса начинают отказываться от помощи Украине и даже от мыслей о ней. Так, за последние пару месяцев средства на поддержку Киева выделили разве что Великобритания и Соединенные Штаты.

Санкции, которые Запад продолжает вводить с завидной регулярностью, наносят России ущерб. Но совсем не такой большой, как хотелось бы коллективному, но разобщенному Западу. По сути, рестрикции своей цели не достигли.