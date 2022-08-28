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Арктика давно разрабатывается Россией как источник полезных ископаемых. Однако помимо этого, она может стать и плацдармом РФ для мощного ракетного удара по американской территории, пишет китайское издание Tencent.

Аналитик Ду Вэньлун, перевод публикации которого представил портал «ПолитРоссия», пояснил, что от Арктики до США расстояние гораздо меньше, чем из любого другого региона РФ. Именно поэтому американские системы противоракетной и противовоздушной обороны просто не успеют перехватить все ракеты.

Вэньлун напомнил, что у России в Арктическом регионе имеется несколько военных аэродромов, а также база «Трилистник», которая обеспечивает полностью автономное проживание на протяжении полутора лет. Именно это обеспечивает Москве преимущество перед США во вполне возможной битве за Арктику.

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