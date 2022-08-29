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Воздушные силы Украины остались не только без самолетов, но и без квалифицированных летчиков. «Призрак Киева» давно забыт даже в украинской столице, а замену ему нужно растить несколько лет.

Соединенные Штаты в этой ситуации нашли изящный выход. Они уже набирают афганских летчиков, которые год назад вместе с американским контингентом покинули свою страну, спасаясь от талибов (боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан»)

Кроме того, чисто «афганский призыв» могут разбавить пилоты из Соединенных Штатов, Германии, Британии, с Ближнего Востока). Кто ищет заработок, всегда может воспользоваться предложением Пентагона, пишет издание «Царьград» со ссылкой на военного эксперта Александра Бартоша.

«Для поддержки мифа о «призраке Киева» американцы могут привлечь реальных летчиков с Ближнего Востока и своих специалистов – англичан, американцев и немцев, которые захотят подзаработать», – пояснил эксперт.

Афганские летчики – самый оптимальный вариант для Украины, так как они имеют опыт полетов на советских самолетах и вертолетах. Именно поэтому предпочтение все же будет отдаваться им.

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