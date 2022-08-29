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Власти Украины в авральном режиме делают капитальный ремонт на старом военном аэродроме в Мартыновке. По мнению экспертов издания «Свободная пресса», они намерены его использовать для вертолетов Ми-17, которые Соединенные Штаты сперва покупали у России для Афганистана, а теперь намереваются отправить в Киев.

При этом командование ВСУ рассчитывает, что на этих вертолетах будут летать иностранные пилоты, однако польские специалисты уже отказались от такой чести. Не исключено, что и в других странах желающих найдется крайне мало. Впрочем, остаются еще летчики из того же Афганистана, которые вместе с американскими военными сбежали в США.

Авторы публикации отмечают, что как бы там ни было, а Ми-17, которые уже называют «соколами Зеленского», будут уничтожены прямо на восстановленном аэродроме в Мартыновке. Причем вместе с этим объектом.

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