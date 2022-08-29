Танк Т-14 «Армата» создан с использованием самых современных технологий. Он оснащен необитаемой башней и специальной капсулой, обеспечивающей защиту экипажа, дистанционным управлением и новейшими системами активной защиты, оптическими и ультрафиолетовыми датчиками, которые обеспечивают эффективное управление огнем.

Однако настоящей сенсацией может стать принципиально новый боекомплект для «Арматы», который сейчас проходит последний этап государственных испытаний. Западные эксперты уже несколько лет раздувают панику, заявляя, что в этот БК будут включены снаряды с тактическим ядерным зарядом мощностью около 1 килотонны.

Также на Западе обсуждается разработка специально для арматы интеллектуальных боеприпасов, подрыв которых должен осуществляться на расстоянии, рассказал портал «Свободная пресса».

Напомним, что танк Т-14 является первой в мире моделью, относящейся к четвертому поколению. Подобные боевые машины разрабатывает Германия – KF51 Panther она создает самостоятельно, а EMWT – совместно с Францией. Однако пока они существуют только на уровне ходовых моделей.