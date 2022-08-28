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Иранские беспилотники, которые вскоре получит Россия, а также БПЛА производства РФ смогут быстро расправиться с реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщает портал «Свободная пресса» со ссылкой на британскую разведку Mi6.

Ведомство из-за этого паникует и уже сейчас предупреждает руководство Украины и командование армии о скором появлении в распоряжении ВС РФ целой армии беспилотников.

По словам шпионов Mi6, Россия заключила с Ираном выгодную сделку. Тегеран получит от Москвы технологии для изготовления авиационных двигателей и самолетов четвертого поколения, а в ответ представить американские решения в сфере производства БПЛА.

Авторы публикации отмечают, что Mi6 ссылается на высокопоставленные источники в российском Минобороны, однако на самом деле британская разведка черпает информацию в телеграм-каналах, где ее придумывают и выкладывают буквально на ходу.

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