читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты американского «Института изучения войны» (ISW) сообщают о плачевном состоянии украинской армии и скептически относятся к любым анонсам контрнаступления. Они поясняют, что в Харьковской области, к примеру ВС РФ не только удерживают занятые еще весной позиции, но и уверенно продвигаются вперед. Это признают не только аналитики ISW, но и высокопоставленные военные украинского Генштаба, передает портал “Свободная пресса”.

Боевики ВСУ все еще занимают позиции в населенных пунктах в непосредственной близости от Харькова – в Одноробовке, Верхнем Салтове, Слатино, Пришибе и прочих. Они устроили там настоящий террор для гражданского населения, не выпуская людей из сел и намереваясь использовать их в роли живого щита.

Харьковский регион, по замыслу ВСУ, должен стать плацдармом для террористических актов, связанных с обстрелами территории РФ. Вот только Россия вряд ли позволит это сделать. Она продолжает устанавливать контроль над все новыми населенными пунктами, чтобы оттеснить противника как можно дальше от своих границ.

Вам может понравиться

В 19FortyFive назвали угрозой для США и НАТО дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3

Соединенные Штаты обязаны серьезно относится к той угрозе, которую для ее активов представляют российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в издании «1945» рассказал американский военный эксперт Кристиан Орр. Он рассказал,

Леонков: Россия держит в рукаве сильный козырь с ВДВ против ВСУ

ВС РФ ликвидируют склады с боеприпасами и вооружением ВСУ, ориентируясь на разведывательные данные. Военные объекты обнаруживают беспилотники и самолеты ВКС России, а также пророссийски настроенные граждане на Украине. Последние дают

«РВ»: Историческая достоверность, которую Польша хочет перековать корейскими танками

Высокопоставленные польские военные и чиновники все чаще заговаривают о необходимости не просто начать боевые действия против РФ, но еще и привлечь к ним Североатлантический альянс. По их мнению, НАТО вполне
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – пасмурно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 26 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 26 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |