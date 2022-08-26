Эксперты американского «Института изучения войны» (ISW) сообщают о плачевном состоянии украинской армии и скептически относятся к любым анонсам контрнаступления. Они поясняют, что в Харьковской области, к примеру ВС РФ не только удерживают занятые еще весной позиции, но и уверенно продвигаются вперед. Это признают не только аналитики ISW, но и высокопоставленные военные украинского Генштаба, передает портал “Свободная пресса”.

Боевики ВСУ все еще занимают позиции в населенных пунктах в непосредственной близости от Харькова – в Одноробовке, Верхнем Салтове, Слатино, Пришибе и прочих. Они устроили там настоящий террор для гражданского населения, не выпуская людей из сел и намереваясь использовать их в роли живого щита.

Харьковский регион, по замыслу ВСУ, должен стать плацдармом для террористических актов, связанных с обстрелами территории РФ. Вот только Россия вряд ли позволит это сделать. Она продолжает устанавливать контроль над все новыми населенными пунктами, чтобы оттеснить противника как можно дальше от своих границ.