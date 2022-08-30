Портал «Свободная пресса» прокомментировал «контрнаступление» ВСУ на Херсон, в результате которого украинские националисты хотели пересечь Днепр и устроить областному центру осаду. Авторы отмечают, что у Киева в очередной раз что-то пошло не так.

Киев три месяца готовил контратаку, не уставая рассказывать об этом всему миру в красочных подробностях. Он неоднократно «побеждал» в своих влажных мечтах, расписывая, как Херсон снова станет Украиной. Однако когда дошло до реальных дел, а не банальной болтовни, ВСУ всего за час организовали эпичный провал контрнаступления.

Непонятно, почему президент Зеленский выбрал для контратаки именно 29 августа. Не исключено, что влияние на него оказали иностранные кураторы, под внешним управлением которых находится Украина. Впрочем, Киев мог наступать в любой другой день – результат для него оказался тем же. В итоге «внезапного контрнаступления» ВСУ потеряли 560 человек, а также всю отправленную на Херсон бронетехнику. Это 50 единиц, что не так уж и мало для Украины, не имеющей собственного оружия вообще.