читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Свободная пресса» прокомментировал «контрнаступление» ВСУ на Херсон, в результате которого украинские националисты хотели пересечь Днепр и устроить областному центру осаду. Авторы отмечают, что у Киева в очередной раз что-то пошло не так.

Киев три месяца готовил контратаку, не уставая рассказывать об этом всему миру в красочных подробностях. Он неоднократно «побеждал» в своих влажных мечтах, расписывая, как Херсон снова станет Украиной. Однако когда дошло до реальных дел, а не банальной болтовни, ВСУ всего за час организовали эпичный провал контрнаступления.

Непонятно, почему президент Зеленский выбрал для контратаки именно 29 августа. Не исключено, что влияние на него оказали иностранные кураторы, под внешним управлением которых находится Украина. Впрочем, Киев мог наступать в любой другой день – результат для него оказался тем же. В итоге «внезапного контрнаступления» ВСУ потеряли 560 человек, а также всю отправленную на Херсон бронетехнику. Это 50 единиц, что не так уж и мало для Украины, не имеющей собственного оружия вообще.

Вам может понравиться

RusVesna: Народная милиция ЛНР отомстила за Дарью Дугину

Военнослужащие Народной милиции ЛНР задействовали для ударов по позициям ВСУ самое мощное оружие, имеющееся у них на вооружении – реактивные системы залпового огня “Град” и минометы 2С4 «Тюльпан». По словам

Киевский режим запутался со вбросами о контрнаступлении ВСУ на Херсон

Украинские телеграм-каналы и паблики официальных персон страны внезапно стали публиковать заявление о начале контрнаступления на Херсон. Старт контратакующему безумию дал замглавы военной администрации Одесской области Алексей Мацулевич. Однако через некоторое

CNN: Украина использует устаревшие американские методички по организации сопротивления

Телеканал CNN рассказал, что Киев организует оборону по устаревшим американским методичкам. Они были разработаны еще 9 лет назад Силами спецопераций Соединенных Штатов. Речь идет о так называемой Оперативной концепции сопротивления,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 30 августа – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 30 августа – ясно, до 22 °C | Подольск: погода, 30 августа – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 30 августа – ясно, до 20 °C |