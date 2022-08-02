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Тендерная документация на поставки питания в школы Пушкинского района позволила получить представление о масштабах проблем при организации работы детских столовых в Петербурге. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок можно изучить материалы, из которых следует, что пищеблоки не оборудованы должным образом.

В частности, в большинстве школ Пушкинского района не хватает посадочных мест, чтобы обеспечить учеников горячим питанием в 2-3 очереди, чего требуют нормы СанПиН.

Школьные столовые Пушкинского района кормят учеников с нарушениями санитарных норм

Так, в школе №297 в следующем учебном году будут учиться 1187 детей, но в столовой организовано всего 216 мест. Из-за этого питание подается аж в шесть очередей, а старшеклассники идут на завтрак уже после полудня, чего нельзя допускать по санитарным нормам и правилам. Помимо того, что дети долгое время учатся голодными, приготовленная пища банально остывает. Кроме того, существует ряд блюд, которые необходимо реализовать в течение двух часов.

Подобная картина наблюдается в большинстве школ Пушкинского района, хотя исключения есть. Например, в СОШ №460 будет учиться 1645 детей, а мест в столовой – 775. Нормы соблюдены, но лишь потому, что здание учреждения было построено в 2021 году, где изначально были предусмотрены все СанПиН.

Отметим, что на проблему недостаточной оборудованности школьных столовых еще несколько лет назад указывал экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Он предлагал провести ревизию по всем образовательным учреждением и обязать ответственных за организацию питания поставщиков дооборудовать пищеблоки. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов не заинтересовался реформаторскими предложениями чиновника. Более того, спустя некоторое время главу УСП уволили с должности и арестовали.

Примечательно, что теперь у поставщиков питания нет никакой мотивации для того, чтобы модернизировать пищеблоки. По решению губернатора Беглова, в Петербурге, несмотря на общепринятую тенденцию увеличивать сроки контрактов, разрешили проводить конкурсы на поставку питания чаще – раз в год. В этой ситуации у исполнителей тендеров не остается никаких гарантий, что через год инвестиции в школьную столовую не перейдут другому комбинату.

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