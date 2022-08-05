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Польша ежегодной добывает 42 миллиона тонн угля, а на удовлетворение потребностей котельных требуется 57 млн тонн. Поэтому зимой страна рискует остаться без топлива, заявил сенатор верхней палаты парламента страны Яцек Бурый.

Он пояснил, что дефицит угля составляет 15 миллионов тонн. Его можно компенсировать импортным твердым топливом, но тут возникает еще одна серьезная проблема. Польские порты могут осуществлять разгрузку всего 30 тыс. тонн угля за 24 часа. Чтобы обработать 15 миллионов тонн, потребуется 500 суток. То есть, успеть до начала этой зимы разгрузить весь уголь точно не получится.

Напомним, что Польша отказалась приобретать уголь в России и столкнулась с целым рядом проблем. Так, одна из самых крупных электростанций страны, расположенная в Явожно, заявила о возможном выходе из строя нового энергоблока из-за поставок топлива низкого качества.

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