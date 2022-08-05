Руководство одной из самых крупных электростанций Польши, расположенной в Явожно, заявило о возможной остановке предприятия. В качестве причины называется низкое качество топлива, которое Варшава сейчас закупает вместо «жирного российского угля».

Новый современный блок электростанции рассчитан на качественный уголь. Однако компании Tauron приходится использовать коксующееся топливо, поставляемое из-под Освенцима, где располагается шахта Бжеще.

Это уголь низкого качества, который содержит гравий и обычные булыжники. Кроме того, в нем встречаются куски резины и даже гвозди. Данное топливо совершенно не подходит для нового блока Явожненской электростанции, поэтому руководство подумывает о его остановке, чтобы не допускать выхода из строя.