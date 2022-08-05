читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководство одной из самых крупных электростанций Польши, расположенной в Явожно, заявило о возможной остановке предприятия. В качестве причины называется низкое качество топлива, которое Варшава сейчас закупает вместо «жирного российского угля».

Новый современный блок электростанции рассчитан на качественный уголь. Однако компании Tauron приходится использовать коксующееся топливо, поставляемое из-под Освенцима, где располагается шахта Бжеще.

Это уголь низкого качества, который содержит гравий и обычные булыжники. Кроме того, в нем встречаются куски резины и даже гвозди. Данное топливо совершенно не подходит для нового блока Явожненской электростанции, поэтому руководство подумывает о его остановке, чтобы не допускать выхода из строя.

Вам может понравиться

Политолог Михеев: США на месте России давно бы применили тактическое ядерное оружие на Украине

Западные СМИ регулярно приписывают России намерение применить на Украине тактическое ядерное оружие, так как судят по себе. Они точно знают, что если бы США столкнулись с какими-либо проблемами в ходе

Орбан: без переговоров России и США мира на Украине не будет

Вместо того, чтобы двигаться к мирному решению вопроса, стратегия западных лидеров вдёт к тому, что боевые действия на Украине становятся острее и продлеваются. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

СП: К Новому году полк российских истребителей Су-35СЭ превратит в сущий ад весь Ближний Восток

Иранские власти намерены уничтожить Израиль и поэтому направили в Россию своих пилотов, которые учатся летать на истребителях Су-35СЭ. Полка таких самолетов будет достаточно, что устроить на Ближнем Востоке настоящий ад,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |