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Украинская ПВО абсолютно бесполезна против российских реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ВС РФ наносят удары по украинским позициям в Николаеве, Днепропетровске, Запорожье и Харькове в основном с применением артиллерии. ПВО Украины не может что-либо им противопоставить, поэтому националистические формирования несут колоссальные потери.

Игнат также рассказал, что снаряды РСЗО «Ураган», «Град» или «Смерч» провоцируют включение сирен воздушной тревоги. Жители городов часто игнорируют их, так как считают, что речь идет о ракетном обстреле, чем подвергают себя серьезным рискам.

Стоит отметить, что российская ПВО гораздо эффективнее. Снаряды РСЗО перехватываются ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М3» средней и малой дальности.

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